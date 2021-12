WBA permite la unificación de Ugas-Spence La AMB permitirá al campeón de peso welter Yordenis Ugas ir directamente a una pelea de unificación con el rey welter del WBC / FIB, Errol Spence. Anteriormente, Ugas tenía el mandato de enfrentarse a Eimantas Stanionis con la clasificación número 1 en un torneo de la AMB para llegar a un campeón. Según los informes, Stanionis ahora se enfrentará al campeón regular Radzhab Butaev con el ganador para enfrentar al ganador de Ugas-Spence. “Gracias a la AMB por hacer lo correcto”, declaró Ugas en las redes sociales. “Es un premio por mi dedicación y por ser un hombre valiente dentro y fuera del ring. Estaré luchando contra uno de los mejores p4p. Soy un guerrero. Primer cubano peleando tres cinturones una noche. Gracias a todos los fanáticos que pidieron esta pelea “. Chávez Jr. vence a Zagarra en Culiacán, Sinaloa

