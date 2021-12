ACBHOF anuncia los nuevos miembros que entraran en 2022 El Salón de la Fama del Boxeo de Atlantic City (ACBHOF) anunció a los homenajeados de la 6ª Ceremonia Anual de Juramentación de 2022; que se llevará a cabo del viernes 7 de octubre al domingo 9 de octubre de 2022 en el Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City. Los miembros del ACBHOF 2022 incluyen: Lennox Lewis, Julio César Chávez, James Toney, Frank Fletcher Dave Tiberi, Chuck Mussachio, Kathy Collins-Globuschutz, Kathy Duva, Pat Lynch, Kevin Rooney Sr., Lynne Carter, Randy Neumann, Dr. Domenic Coletta , Tom Casino, y póstumamente: James Broad, Eddie Aliano y Harold Lederman. Thurman, Santa Cruz y Nery regresan el 5 de febrero por FOX PPV WBA permite la unificación de Ugas-Spence

