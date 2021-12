Thurman, Santa Cruz y Nery regresan el 5 de febrero por FOX PPV La cartelera televisiva está programada para el FOX PPV del 5 de febrero con el regreso del ex campeón de peso welter Keith Thurman (29-1, 22 KOs) contra Mario Barrios (26-1, 17 KOs) en un sitio por nombrar. El co-estelar es el campeón de peso pluma de la AMB Leo Santa Cruz (37-2-1, 19 KOs) contra Keenan Carbajal (23-2-1, 15 KOs). También en acción están el peso welter Abel Ramos (27-4-2, 21 KOs) contra Josesito Lopez (38-8, 21 KOs), y el ex campeón gallo / supergallo Luis Nery (31-1, 24 KOs) contra el invicto Carlos Castro. (27-0, 12 KOs). La transmisión de Thurman-Barrios sera el mismo dia que se enfrentan el ex campeón mundial José Ramírez (26-1, 17 KOs) y José Pedraza (29-3, 14 KOs) en el Save Mart Arena en Fresno, California. , en una plataforma ESPN por nombrar. La OMB programa subasta de Andrade-Alimkhanuly para enero 15 ACBHOF anuncia los nuevos miembros que entraran en 2022

