Resultados desde Nicaragua WRAM Boxing (William Ramirez) y Nica Boxing (Pablo Osuna) continuaron su racha de eventos mensuales el sábado por la noche en el Nuevo Gymasio Nicarao en Managua, Nicaragua. El evento principal de peso mosca ligero vio al favorito local Gerado Zapata (13-0, 5 KOs) derrotar a su compatriota Julio Mendoza (14-9-1, 3 KOs) por decisión unánime. Zapata tuvo una actuación completa contra el veterano Mendoza en ocho rounds muy reñidos. Las tarjetas de puntuación de los jueces oficiales fueron todas 80-72. Resultados la cartelera: Jordan Escobar UD Alexander Taylor

Cruz Perez KO 1 Norman Hernandez

Fresly Ruiz TKO 3 Jose Centeno

Bryan Jimenez KO 2 Josue Mendez

Maxwell Montes KO 1 Pedro Espinoza

Greyvin Jose TKO 2 Luis Lacayo

David Mercado TKO 2 Ricardo Espinoza Las peleas se mostraron en la página de Facebook de Nica Boxing. Donaire: estoy de vuelta y soy más fuerte que nunca

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.