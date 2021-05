Donaire: estoy de vuelta y soy más fuerte que nunca Nonito Donaire, de 38 años, es ahora el campeón mundial de mayor edad en la historia de las 118 libras después de noquear brutalmente al campeón de peso gallo del WBC, Nordine Oubaali, en el cuarto asalto el sábado por la noche. “Estar a esta edad no es la cuestión, se trata de mi desempeño”, dijo Donaire. “Sobre mi capacidad para crecer. Creo que no importa tu edad, sino tu fortaleza mental. Lo que aprendí de la pelea de [Naoya] Inoue es que he vuelto. Todavía puedo competir a este nivel. Todo el tiempo que no estuve peleando, estaba aprendiendo. Estoy listo para el próximo. “Tres décadas de ser campeón del mundo. Nueve veces campeón del mundo. Eso es asombroso ”, dijo Donaire. “Vine aquí y me sentí muy bien. Hoy supe exactamente lo que iba a pasar. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Creo que estaba muy concentrado en el gimnasio. Estaba muy, muy concentrado. Me sentí realmente bien al entrar y estaba agradecido de tener esta oportunidad. “Esta noche fue algo que tuve que demostrarle al mundo que volví y soy más fuerte que nunca. Era un tipo muy duro. Creo que, en última instancia, para mí, hubo un nivel de ¿debería ser más paciente? ¿O debería hacerlo? Algo que aprendí en la pelea de Inoue fue ir a matar. Y eso es exactamente lo que hice. Fui paciente, pero sabía que estaba lo suficientemente herido como para poder sacarlo “. Resultados desde Nicaragua Donaire noquea a Oubaali y gana el titulo gallo del WBC

