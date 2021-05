Donaire noquea a Oubaali y gana el titulo gallo del WBC Por Miguel Maravilla en ringside El Filipino ex campeón mundial de cuatro divisiones de 38 años Nonito Donaire (41-6, 27 KOs) se convirtió en el hombre de mayor edad en ganar un título de peso gallo al noquear 3: 1 al favorito y previamente invicto campeón de peso gallo del CMB Nordine Oubaali (17-1, 12 KOs) el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Comenzando con el jab, Oubaali y Donaire se dieron cuenta. Oubaali comenzó a soltar sus manos en el segundo, pero Donaire se balanceó salvajemente mientras el campeón procedía con cautela. Cara a cara en el tercero, un enorme gancho de izquierda de Donaire derribó a Oubaali. Se levantó, pero otro gancho de izquierda encontró su marca una vez más derribando a Oubaali de frente para terminar la ronda. Donaire luego terminó con Oubaali en el cuarto asalto derribándolo por tercera vez con una combinación de gancho de izquierda y uppercut de derecha. El árbitro Jack Reiss interrumpió la pelea a las 1:52 del cuarto. Donaire: estoy de vuelta y soy más fuerte que nunca Haney vence a Linares y retiene el título de peso ligero del WBC

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.