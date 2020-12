Resultados desde Moscú El peso mediano Evgeny Terentyev (17-3, 8 KOs) superó al veterano de 43 años Viktor Plotnikov (33-10, 15 KOs) en diez rounds por el título de Asia de la AMB. Plotnikov, quien entró en la pelea con un corte en el puente de la nariz que se abrió y sangró profusamente en todo momento, cayó en el quinto asalto, pero logró llegar hasta el final. Nikolai Potapov (22-2-1, 11 KOs) el clasificado mundial de peso gallo # 7 de la OMB y # 8 de la FIB vencio mediante una decisión unánime en ocho rounds sobre Oleksandr Hryshchuk (16-3-1, 6 KOs) el jueves por la noche en el Soviet Wings Sport Palacio en Moscú, Rusia. Victoria fácil para Potapov ya que Hryshchuk estaba en modo de supervivencia desde la campana inicial. No se anunciaron puntuaciones. El invicto peso súper mediano Pavel Siliyagin (5-0, 3 KOs) detuvo de manera impresionante al veterano de 46 años Siarhei Khamitski (32-20-2, 14 KOs) en cuatro rounds. Siliyagin derribó a Khamitski con una derecha al cuerpo en el tercer round. Siliyagin se anotó otra caída con un derechazo detrás de la oreja en el cuarto round. La esquina de Khamitski dio por terminado después del cuarto round. El invicto superligero Valery Oganisyan (4-0, 3 KOs) salió victorioso cuando el ex clasificado mundialmente Dmitry Mikhaylenko (23-8, 10 KOs) fue eliminado por su esquina después del sexto round. Buen desempeño de Oganisyan, quien gana el título nacional ruso de 140 libras. El medallista de oro olímpico de peso minimosca 2016 Hasanboy Dusmatov (2-0, 2 KOs) aplastó al suplente tardío y debutante Odiljon Sotkinov en el primer round. Se había hablado que Dusmatov lucharía por un título mundial en su debut profesional. Fallece el promotor Japonés Jitsuo Harada

