Fallece el promotor Japonés Jitsuo Harada Por Joe Koizumi En la víspera de Navidad, cuando en Japón se realizo el funeral del promotor / gerente Jitsuo Harada (no Masahiko “Fighting” Harada) que se realizo en Osaka el jueves. Jitsuo, de 79 años, manager del contendiente de peso mosca ligero del WBC, Tetsuya Hisada, falleció el lunes (21 de diciembre). Él, como co-promotor junto con Shinsei Promotions, se había esforzado por organizar la pelea por el título del WBC del campeón defensor Kenshiro Teraji y su boxeador Hisada en Osaka el 19 de diciembre, pero fue cancelada debido a un problema personal de Teraji. Jitsuo era un boxeador aficionado en la Universidad de Kinki y no se volvió profesional, pero se desempeñó como entrenador en Taiho Gym y luego se independizó abriendo su propio Harada Gym en Osaka en 1987. Su hermano menor Tatsumi Harada (AKA Ryu Fukita) era un duro zurdo que una vez adquirió el cinturón OPBF de 130 libras al terminar con Moon-Suk Choi en once rounds en Corea en 1979. Jitsuo cultivó algunos buenos boxeadores como Katsumi Komiyama (quien no pudo ganar el cinturón de 108 libras de la AMB de Myung-Woo Yuh en Corea), su hijo Tsuyoshi Harada (quien no logró ganar el título de 122 libras del CMB de Daniel Zaragoza en Osaka). en 1996 y Tetsuya Hisada (que no pudo ganar la diadema de 108 libras de la AMB frente a su compatriota Hiroto Kyoguchi en octubre del año pasado). Jitsuo sufrió cáncer de esófago en agosto y estuvo sometido a un intenso tratamiento de radiación durante meses. Jitsuo, un buen atleta a pesar de su edad, le encantaba hacer jogging y siguió trabajando con sus jóvenes boxeadores en su gimnasio. Que su alma descanse en paz. Fallece ex Campeón Frankie Randall a los 59 años

