Fallece ex Campeón Frankie Randall a los 59 años Es triste informar que la leyenda del ring Frankie Randall falleció a la edad de 59 años. Había estado en una instalación en Tennessee con problemas de salud. Randall, quien era originario de Birmingham, Alabama, fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo de Alabama el año pasado en la categoría Pro Boxer. No pudo asistir por motivos de salud. Randall fue tres veces campeón mundial superligero con un récord de carrera de 58-18-1, 42 KOs, y fue el primer boxeador en derrotar a Julio César Chávez. Se enfrento a : Edwin Rosario, Juan Martin Coggi, Khalid Rahilou, Oba Carr, Michele Piccirillo, Antonio Margarito, Jose Antonio Rivera, Peter Manfredo y Marco Antonio Rubio entre otros. Evento de boxeo en Nochebuena de Rusia se transmitirá en vivo

