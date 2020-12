Resultados desde Los Ángeles En una pelea sin título, el campeón interino de peso súper mediano de la AMB David Morrell Jr. (4-0, 3 KOs) vencio con un brutal nocaut técnico en el tercer round sobre el # 11 de la AMB Mike Gavronski (26-4-1, 16 KOs) el sábado por la noche en el Auditorio Shrine de Los Ángeles. El favorito de 50: 1, Morrell, se adelantó a Gravonski inmediatamente y lo derribó al final del primer round. Después de más castigo en las rondas dos y tres, el árbitro Jack Reiss lo detuvo a las 2:45 del tercer round. La pelea se cambió de una defensa de título mundial a un límite de 170 libras sin título a diez rounds en el último momento. El contundente peso mediano Juan Macías “Juanito” Montiel (22-4-2, 22 KOs) destruyó al favorito de los fanáticos James “Mandingo Warrior” Kirkland (34-3, 30 KOs) en el primer round. Kirkland comenzó agresivamente, pero dio un golpe y cayó. Montiel luego derribó a Kirkland, de 36 años, dos veces más antes de que la pelea fuera interrumpida a los 1:56. Impresionante victoria para Montiel, que era un ligero favorito de -130. Es sobrino del ex campeón mundial Fernando Montiel. En una pelea de swing, el no anunciado peso súper gallo Travon Lawson (4-0, 3 KOs) derrotó al muy respetado Ángel Barrientes (4-1, 3 KOs). Lawson derribó a Barrientes en la cuarta ronda con un aluvión de golpes. Barrientes venció la cuenta, pero lució tambaleante y la pelea fue interrumpida. El tiempo era: 55. El invicto superligero de 19 años Jesús Ramos (14-0, 13 KOs) golpeó de manera impresionante a Naim Nelson (14-5, 1 KO) durante cuatro asaltos. El poderoso Ramos derribó a Nelson en las rondas tres y cuatro. La pelea fue detenida por la esquina de Nelson después del cuarto round. 6’4 peso súper mediano Alantez Fox (27-2-1, 12 KOs) superó a Marcos “Madman” Hernández (14-4-1, 3 KOs) en diez rounds. Las puntuaciones fueron 96-94, 97-93, 98-92. El prospecto invicto de peso súper gallo Chávez Barrientes (5-0, 4 KOs) vencio con un nocaut técnico en el tercer asalto sobre Paul Carroll (4-2, 4 KOs). Barrientes derribó a Carroll en la tercera ronda y una esquina de Carroll lo sacó después de la ronda. En un choque de pesos welter invictos, Radzhab Butaev (13-0, 10 KOs) noqueó a Terry Chatwood (9-1-1, 5 KOs) en la tercera ronda. Una izquierda al cuerpo derribó a Chatwood. La hora era la 1:01. Butaev luchó por el título welter de la AMB el año pasado, dejando caer por decisión unánime a Alexander Besputin. Besputin luego falló su prueba de drogas, por lo que el resultado se cambió a no decisión y Butaev recuperó su 0. Resultados desde Moscú

