Resultados desde Mendoza, Argentina En un evento principal programado a 9 asaltos, el peso welter Brian Damian Chaves (12-1, 3 KOs) derrotó a su compatriota argentino Franco Maximiliano Ocampo (13-2, 5 KOs) por decisión técnica dividida en 8 asaltos. El evento se realizó en el Arena Maipú Casino Resort, Maipú, en Mendoza, Argentina. Chaves sorprendió a Ocampo tirándolo contra las cuerdas en los primeros 10 segundos de la pelea. El árbitro emitió una cuenta de 8 en pie. Ocampo parecía estar ganando la segunda ronda cuando hacia el final de la ronda fue derribado nuevamente. Ocampo se recompuso luchando a través de un corte gobernado por un choque de cabezas y volvió a la pelea. Luego, en la octava ronda, anotó una caída de Chaves. Esto fue seguido por un cabezazo accidental y el árbitro dedujo un punto de Chaves. Esto le dio a Ocampo un asalto de 10-7 con segundos para el final del octavo asalto. Antes del cierre del asalto, ocurrió otro choque de cabezas y el árbitro hizo un gesto con la mano para detener el combate después de consultar con el médico del ring mientras la sangre brotaba de la nariz de Ocampo. . La pelea luego fue a las tarjetas de puntuación después de anotar la octava ronda y Chaves ganó dos de las tarjetas de puntuación 76-75 y 75-73. Ocampo ganó en la tercera tarjeta 75-74. Chaves ganó el título de Fedebol de peso welter de la AMB. Chaves es el primo del ex campeón mundial interino de peso welter de la AMB, Diego Chaves, quien trabajó en su esquina. La co-estelar de peso súper mediano de 6 asaltos vio a Durval Elias Palacio (8-0, 5 KOs) derrotar al previamente invicto Abraham Gabriel Buonarrigo (8-1, 7 KOs) por decisión dividida. Palacio pareció tener el control durante la mayor parte del combate, pero al final se ganó la decisión. Completando la cartelera… Alfredo Jorge Luis Soto TKO 1 Angel Nelson Edgardo Rios 4 rds superligeros O Promociones – Osvaldo Rivero promovió el programa con TyC Sports televisando el evento. Dana White pone en desventaja a Mayweather contra Paul AMB ordena negociaciones Argumedo-Rojas

