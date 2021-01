AMB ordena negociaciones Argumedo-Rojas La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó las negociaciones para el campeonato vacante de peso mínimo entre el mexicano José Argumedo (23-4-1, 14 KOs) y el nicaragüense Byron Rojas (27-4-3, 11 KOs). El Comité de Campeonatos del Mundo notificó a ambos equipos que deben iniciar el proceso de 30 días para llegar a un acuerdo, de acuerdo con la regla C.28 del Reglamento de Campeonatos. El período comenzó el 20 de enero y cerrará el 19 de febrero de 2021 (-5 GMT). Como lo requiere la regla, Argumedo, WBA # 1 en 105 libras debe pelear con Rojas, WBA # 2, por el cinturón vacante. El Comité de Campeonatos podrá llamar a licitación si los equipos no llegan a un acuerdo dentro del tiempo establecido, mientras que la distribución de la bolsa será del 50% para cada partido según lo establecido por la regla D.19 de la AMB. Resultados desde Mendoza, Argentina Rungvisai regresa contra Sithmorseng el 12 de Marzo por DAZN

