Rungvisai regresa contra Sithmorseng el 12 de Marzo por DAZN Srisaket Sor Rungvisai (49-5-1, 42 KOs), el ex dos veces campeón mundial del CMB de Tailandia, regresará al ring el 13 de marzo (en Tailandia) contra el ex campeón mundial y actual supermosca tailandés. campeón – Kwanthai Sithmorseng [también conocido como Ekkawit Songnui] (50-7-1, 27 KOs). La pelea será el evento principal de la serie WP Boxing, el programa de boxeo líder en el sudeste asiático. El programa se transmitirá en vivo por DAZN a nivel mundial (excepto Tailandia) el 12 de marzo en los EE. UU. Rungvisai ocupa actualmente el primer lugar en la clasificación mundial de peso supermosca del CMB y ya ha sido nombrado retador obligatorio por el título mundial del CMB. En diciembre del año pasado, el CMB ordenó oficialmente al ganador de la pelea de unificación entre Juan Francisco Estrada y “Chocolatito” Román González defender su título mundial del CMB contra Rungivisai en agosto o septiembre de este año. Mientras tanto, Rungvisai tendrá que ganar esta próxima pelea contra Kwanthai Sithmorseng para mantener su oportunidad de desafiar los títulos mundiales del ganador de Estrada vs Chocolatito. “No puedo esperar a pelear contra el ganador de Chocolatito y Estrada a finales de este año para mostrarle al mundo que soy el mejor luchador en peso supermosca. Me gustaría agradecer a WBC y Eddie Hearn por comprometerse a hacer que esto suceda a continuación. “Le mostraré al mundo en esta lucha contra Kwanthai Sithmorseng que estoy más que listo para enfrentar a Chocolatito o Estrada por tercera vez. Sé que Kwanthai tiene mucha experiencia. Es un ex campeón mundial y también el actual campeón de Tailandia en peso súper mosca. No puede tomarse a la ligera, pero seré impresionante y ganaré por KO. “Es emocionante estar peleando el mismo día que Chocolatito vs Estrada ya que será un gran escenario para nuestra próxima pelea. Gracias Matchroom, DAZN y WP Boxing por esta gran oportunidad “. dijo Rungvisai. El oponente de Rungvisai en esta pelea, Kwanthai Sithmorseng, es un ex campeón mundial de la AMB y el actual campeón de Tailandia. Es un boxeador altamente experimentado que luchó a nivel mundial, incluida la lucha por un título mundial contra el actual campeón mundial supermosca de la OMB, Kazuto Ioka. “Srisaket Sor Rungvisai es el mejor peleador de Tailandia, y ha hecho un gran trabajo al poner a Tailandia en el mapa mundial del boxeo al noquear al legendario Roman González. Le tengo mucho respeto y también me doy cuenta de que esta es una gran oportunidad para mí de volver al escenario mundial. “Esta puede ser una oportunidad que me cambiará la vida. Si derroto a Rungvisai en esta pelea, puedo tener la oportunidad de pelear contra los mejores de la división en peleas por el título mundial. Haré lo que sea necesario para que eso suceda. “Yo fui campeón del mundo una vez y tengo una larga experiencia en el ring, por lo que Rungvisai no puede intimidarme. Entrenaré muy duro para sorprender al mundo “. dijo Sithmorseng. En el evento co-estelar “Rock Man”, Chainoi Worawut defenderá su título de peso súper gallo del CMB de Asia contra el ex dos veces campeón mundial de la OMB, Pungluang Sor Singyu. “Rock Man” Chainoi Worawut (13-0-1, 12 KOs) es el actual Campeón Mundial Juvenil WBC Asia y WBC y ahora ocupa el puesto número 6 en la clasificación mundial WBC. Con su estilo de lucha agresivo y sensación de KO de un solo golpe, “Rock Man” Chainoi Worawut ha sido nombrado la estrella en ascenso en Tailandia hoy. “Esta es una gran oportunidad para mí de luchar en DAZN y mostrarle al mundo quién soy. He establecido mi nombre en el Muay Thai desde que era joven y mi objetivo ahora es convertirme en Campeón Mundial de Boxeo. Pungluang Sor Singyu es uno de los mejores luchadores de Tailandia durante las últimas décadas. Ganó el título mundial de la OMB dos veces y tiene un increíble poder de golpe. Sin embargo, este es mi momento ahora. Quiero mostrarle al mundo que estoy listo para peleas por el título mundial. Mi objetivo es Luis Nery por su título de peso súper gallo del CMB. O si puedo impresionar a Eddie Hearn en esta pelea y hacer que se interese en que yo pelee con Murodjon Akhmadaliev, también estaré preparado para eso. Estoy listo para cualquiera que pese 122 libras. “Cuídame. Quiero que el mundo recuerde a “Rock Man” después de esta pelea “, dijo” Rock Man “Chainoi Worawut. Pungluand Sor Singyu (54-9-0, 36 KOs) es el ex dos veces campeón mundial de la OMB y el actual campeón de Asia de la AMB. “Chainoi Worawut es un gran boxeador prometedor. Tiene un estilo de lucha increíblemente entretenido. Sin embargo, tengo mucha más experiencia que él. He viajado por el mundo luchando contra los mejores. Nunca ha peleado con nadie como yo. Ganaré por KO y aprovecharé esta oportunidad para regresar a la pelea por el título mundial ”, dijo Punglung Sor Singyu. Se espera que la pelea entre ‘Rock Man’ Chainoi Worawut contra Pungluang Sor Singyu sea una guerra ya que ambos luchadores tienen un estilo agresivo y un gran poder de golpe. Este enfrentamiento puede ser una prueba real para Chainoi Worrawut de ‘Rock Man’. “Siempre es un gran honor trabajar con Matchroom y DAZN. Estamos muy emocionados de mostrar nuestro evento WP Boxing y lo mejor de la escena del boxeo en Tailandia a los fanáticos del boxeo de todo el mundo. “En el Evento Principal, tendremos una pelea entre dos ex campeones del mundo de Tailandia. Srisaket Sor Rungvisai es nuestro héroe nacional. Hizo historia para Tailandia al vencer a Chocolatito dos veces y tener dos grandes peleas con Estrada. Kwanthai Sithmorseng es un ex campeón mundial de la AMB. Tiene casi 60 experiencia en peleas de boxeo profesional, incluida la lucha contra muchos campeones mundiales a lo largo de su carrera. También es el actual campeón de peso súper mosca de Tailandia. “Rungvisai es ahora el retador obligatorio por el título mundial de peso supermosca del CMB, y luchará contra el ganador de Chocolatito vs. Estrada en agosto o septiembre de este año. Necesita demostrar que está listo para pelear contra el ganador de Chocolatito vs Estrada, y Kwanthai Sithmorseng será una gran prueba para eso. “Además del Evento Principal, también tenemos dos peleas por el título WBC Asia. Ambas peleas son extremadamente competitivas y serán guerras absolutas. “Se puede esperar que ‘Rock Man’ Chainoi Worawut vs Pungluang Sor Singyu por el título de peso súper gallo del CMB de Asia sea la Pelea del Año para Tailandia y Asia. ‘Rock Man’ Chainoi Worawut es la estrella en ascenso más explosiva y emocionante de Tailandia. Ahora ocupa el puesto número 6 en la clasificación mundial del CMB y está invicto con una tasa de KO de casi el 100%. Pungluang Sor Singyu es el ex campeón mundial de la OMB en dos ocasiones y el actual campeón de Asia de la AMB. Ha luchado contra muchos oponentes de clase mundial a lo largo de su carrera, como Tomoki Kameda, Paulus Ambunda y Amnat Ruenroeng. Ambos luchadores tienen un estilo agresivo y un gran poder de golpe. Será una guerra. “Phongsaphon Panyakum vs Karoon Jarupianlerd por el título supermosca del CMB de Asia también será una pelea muy emocionante y competitiva. Karoon Jarupianlerd es un ex retador al título mundial de “The Monster” Naoya Inoue. Hizo 10 emocionantes rondas con The Monster, y fue el último hombre, aparte de Nonito Donaire, que le dio problemas a Inoue. Phongsaphon Panyakum es una estrella prometedora con un estilo agresivo emocionante. Ambos peleadores esperan obtener una victoria impresionante y entrar en la escena del peso súper mosca como uno de los principales contendientes en la división ", dijo Bank Thainchai Pisitwuttinan, promotor de la serie WP Boxing.

