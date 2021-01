La historia del otro empate de Canelo El campeón de peso súper mediano del CMB / AMB y la superestrella del boxeo Canelo Alvarez tiene un récord de 54-1-2 con 36 KOs. Todos conocen el empate con Gennady Golovkin, pero ¿qué pasa con el otro empate? Eso ocurrió en la quinta pelea de Canelo contra un tal Jorge Juárez el 17 de junio de 2006, en Tijuana, México. No hay video de la pelea. Canelo, que todavía tenía 15 años en ese momento, y el luchador local Juárez de 24 años, quien ingresó con un récord de 3-5 con 1 KO, lucharon por un empate en cuatro asaltos. El juez Memo Ayón anotó 39-37 para Juárez, el juez Juan José De La Mora lo hizo 39-37 para Canelo y el juez Sandy Flores entregó 38-38. Entonces, ¿qué le pasó a Jorge Juárez? Peleó por última vez en 2018. Después de la pelea de Canelo, pasó a compilar un récord de 8-27-3 con 2 KOs. Estaba en una racha perdedora de 9 años y 16 peleas cuando colgó los guantes. Rungvisai regresa contra Sithmorseng el 12 de Marzo por DAZN Convención IBF 2021 es cancelada

