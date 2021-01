Convención IBF 2021 es cancelada Por Ray Wheatley – World of Boxing La directora de relaciones públicas de la IBF, Jeannette Salazar, ha informado que la convención de la IBF de 2021 programada para el 4 de mayo en Lang Beach, California, ha sido cancelada. Salazar dijo: “En este momento, debido a todas las limitaciones de viajes y reuniones que existen como resultado de la pandemia del coronavirus, lamentablemente estamos cancelando la convención programada para el 4 al 8 de mayo de 2021 en Long Beach, California. “Fue difícil tomar esta decisión ya que esperábamos verlos a todos nuevamente y tener una convención productiva y exitosa. Lamentablemente, el estado actual de esta crisis sanitaria no lo permite. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta decisión pueda ocasionar. La convención en Long Beach se reprogramará para 2022 y las fechas se compartirán con ustedes tan pronto como todo esté confirmado. “Durante los próximos meses, seguiremos monitoreando cómo la situación con respecto a la pandemia continúa desarrollándose y mejorando. En el caso de que haya una mejora y podamos reunirnos de manera segura, consideraremos organizar una convención más pequeña en Nueva Jersey o los estados circundantes en algún momento del otoño. Le notificaremos si esto se convierte en una posibilidad “. La historia del otro empate de Canelo Listo el evento de Díaz-Rakhimov en California por DAZN

