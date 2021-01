Listo el evento de Díaz-Rakhimov en California por DAZN Dos batallas internas entre los boxeadores de Golden Boy se dirigirán al Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California en la cartelera de Díaz-Rakhimov como Ronny Rios (32-3, 16 KOs) y Oscar “El Jaguar” Negrete (19-2 -2, 7 KOs) se enfrentan en una batalla de peso súper gallo y Jason Quigley (18-1, 14 KOs) y Shane Mosley Jr. (16-3, 9 KOs) pelean por el título de peso mediano de la NABO. DAZN transmitirá el evento. El evento también contará con muchos prospectos y contendientes en ascenso. El olímpico Bektemir “Bully” Melikuziev (6-0, 5 KOs) hará su muy esperado regreso en un choque de peso súper mediano a 10 asaltos. Azat “Crazy A” Hovhannisyan (18-3, 15 KOs) regresará en una pelea de peso súper gallo a 10 asaltos. Víctor Morales (13-0, 7 KOs) participará en una pelea de ocho asaltos de peso pluma contra José González (23-8-1, 13 KOs). Dalis Kaleiopu hará su debut profesional en una pelea de peso ligero de cuatro asaltos contra Eduardo Sánchez (2-3). Los oponentes de Melikuziev y Hovhannisyan se anunciarán en breve. Convención IBF 2021 es cancelada Canelo y Matchroom anuncian un acuerdo de dos peleas

