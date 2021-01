Canelo y Matchroom anuncian un acuerdo de dos peleas Después de separarse de Golden Boy el año pasado, la superestrella del boxeo Canelo Alvarez se asoció con Matchroom Boxing para su pelea en diciembre contra Callum Smith. El jueves se anunció que Canelo volverá a formar equipo con Matchroom y Eddie Hearn para un acuerdo de dos peleas a partir del choque con el choque de febrero con Avni Yildirim, y Hearn está emocionado de desarrollar aún más la relación con Canelo y su manager / entrenador. Eddy Reynoso. Es un honor absoluto llegar a un acuerdo promocional de dos peleas con libra por libra # 1 Canelo ”, dijo Hearn. “¡Espero tener algunas noches increíbles por delante!” La segunda pelea en el acuerdo probablemente será en mayo contra el campeón súper mediano de la OMB, promovido por Matchroom, Billy Joe Saunders. Listo el evento de Díaz-Rakhimov en California por DAZN Beterbiev: ¨Estoy listo para pelear¨

