Dana White pone en desventaja a Mayweather contra Paul Por TMZ.com “Esto va a ser un chillido ridículo y unilateral, ni siquiera va a ser gracioso”. Ese es Dana White sin dar golpes en la próxima pelea de Floyd Mayweather contra Logan Paul… advirtiendo a la estrella de YouTube directamente, USTED VA A SER LESIONADO. “Va a ser malo”, explicó White … “Estoy abierto para – y no me desagrada ninguno de estos niños … pero si Floyd Mayweather realmente aparece y entra y pelea con este niño, será un idiota- gritando como nadie ha visto antes “. Logan, de 25 años, se enfrentará a Floyd, de 43 años, el 20 de febrero en una exhibición Pay-Per-View. Recuerde, Floyd tiene marca de 50-0 con victorias sobre grandes de todos los tiempos como Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao y Canelo Alvarez. Logan tiene marca de 0-1 como profesional, después de perder una pelea por decisión dividida ante la estrella de YouTube KSI, en 2019. Logan tiene una clara ventaja de tamaño sobre Mayweather: Floyd mide 5’8 ″ y peleó por última vez en 150 libras. Logan mide 6’2 ″, 200 libras. Pero, Dana dice que el tamaño no importará una vez que entren al ring. Logan va a averiguar qué es la velocidad. ¡La velocidad es poder! Cuando te golpean con una mierda que no ves venir y cuando un tipo como Floyd Mayweather comienza a ponértelo, ni siquiera va a ser una pelea. ¡Va a ser ridículo! Va a ser el peor grito de culo que jamás hayas visto “. “Toma la diferencia de tamaño y todas las otras cosas, se verá como lo que un hombre adulto puede hacerle a su hijo”. Resultados desde Mendoza, Argentina

