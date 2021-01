Romero vence a Gorrión y permanece invicto El invicto campeón interino de peso ligero de la AMB, Rolando “Rolly” Romero (13-0, 11 KOs) detuvo al último sub Avery Sparrow (10-3, 3 KOs) en siete rounds de una pelea sin título el sábado por la noche en el Mohegan Sun Arena en Uncasville. , Connecticut. Romero derribó a Sparrow en la primera ronda y dominó todo el camino. Sparrow recibió dos puntos por un golpe bajo intencional en la sexta ronda después de ser sacudido. La pelea fue detenida por la esquina de Sparrow 43 segundos en el séptimo round. Romero estaba originalmente programado para defender su cinturón de la AMB contra Justin Pauldo, pero Pauldo perdió el peso y fue reemplazado por Sparrow. “Sparrow tuvo un mes para prepararse porque fue mi reemplazo”, dijo Romero. “Estaba muy decepcionado, tenía muchas ganas de pelear con Justin Pauldo. Pero pasan cosas, al menos tuve otro oponente. “Luché contra un boxeador sucio. Me golpeó con una docena, si no más, golpes bajos, detrás de la cabeza, tratando de luchar, pero es lo que es. Conseguí la victoria. Lo dejé caer con ese gancho en la primera ronda. Pensé que todo terminaría, pero es hábil, sabe cómo sobrevivir. “Su rincón hizo lo correcto al detenerlo. En ese último momento antes de que detuvieran la pelea, se lastimó nuevamente y quedaba mucho tiempo en el asalto. Tiene suerte de que lo hayan detenido “. Aleem vence a Pasillas por el título interino de 122 libras de la AMB Dana White pone en desventaja a Mayweather contra Paul

