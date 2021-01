Aleem vence a Pasillas por el título interino de 122 libras de la AMB En un choque por el título vacante interino de 122 libras de la AMB, Raeese Aleem (18-0, 12 KOs) rompió de manera impresionante y detuvo a Vic Pasillas (16-1, 9 KOs) en el undécimo round el sábado por la noche en el Mohegan Sun Arena en Uncasville. Connecticut. Aleem derribó a Pasillas con una dura derecha en la segunda ronda y golpeó a Pasillas durante el resto de la ronda. Pasillas regresó a la pelea, pero fue derribado nuevamente en la sexta ronda. Gran ronda para Aleem en la séptima ronda, pero Pasillas tuvo una buena ronda ocho. El guante de Pasillas tocó la lona en el noveno round para una tercera caída. La pelea fue cancelada después de que Pasillas fuera derribado nuevamente en el undecimo round. El tiempo fue de 1:00. “Yo era dominante”, dijo Aleem. “Quería poner un signo de exclamación con esta actuación. Se siente absolutamente asombroso. Simplemente confirma lo que sabía en mi cabeza, que tengo el poder de élite. Es uno de los mejores luchadores de la división, así que noquearlo significa que soy una verdadera amenaza. “Creo que mucha gente estaba durmiendo sobre mí y mi poder. No me sorprendió que lo detuviera, no pensé que fuera capaz de llegar tan lejos conmigo. Creo que muchos de los peleadores de esta división deberían estar al tanto. “No importa con quién pelee después. Estoy listo para pelear con cualquier campeón mundial. Ya sea Fulton o si Murodjon Akhmadaliev quiere salir de su escondite. Cualquier campeón mundial actual que esté dispuesto a pelear, estoy listo. Tengo el bolígrafo, envía el contrato “. Resultados desde Buenos Aires, Argentina Romero vence a Gorrión y permanece invicto

