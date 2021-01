Resultados desde Buenos Aires, Argentina El ex retador al título mundial Marcelo Esteban Coceres (30-2-1, 15 KOs) vencio a su compatriota Sebastian Horacio Papeschi (16-3, 6 KOs) por decisión dividida en 10 asaltos por el título supermedio interino de Argentina (FAB). El evento tuvo lugar en el Polideportivo Municipal Eva Perón, General Madariaga, en Buenos Aires, Argentina. Los dos pelearon el pasado mes de noviembre donde Coceres ganó una reñida decisión unánime. La revancha fue igual de dura y nuevamente Papeschi fue derribado temprano esta vez en la ronda 3. Sin embargo, se recuperaba y se fortalecía en la recta final para lograr la victoria. Los puntajes oficiales fueron 97-93 y 96-93 para Papeshi y 95-94.5 para Coceres. En noviembre de 2019, Coceres empujó al invicto campeón de la OMB Billy Joe Saunders al límite antes de ser detenido en la ronda 11. Coceres estaba arriba en una de las tarjetas de puntuación oficiales en esa pelea. La co-estelar de 10 asaltos en peso welter vio a Juan Hernan Leal (12-1, 4 KOs) derrotar a Alfredo Rodolfo Blanco (21-9, 11 KOs) por medio de una decisión unánime ganada con esfuerzo. Los puntajes oficiales fueron 97-93 dos veces y 96-94. Leal ganó el título vacante de peso welter de Argentina (FAB). Completando la cartelera… Alexis Maximiliano Sicilia UD Jose Alberto Arias 6 rds pesos pluma Gonzalo Jose Roldan KOT 1 Richard Gauna 4 rds pesos pesados Francisco Gabriel Olquin TKO 4 William Daniel Cuevas 4 rds pesos welter Sampson Boxing – Sampson Lewkowicz, Tello-Box – Carlos Andres Tello y Argentina Boxing Promotions – Mario Margossian promovió el espectáculo con TyC Sports televisando el evento. Fulton derrota a Leo por el título supergallo de la OMB Aleem vence a Pasillas por el título interino de 122 libras de la AMB

