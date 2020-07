Resultados desde Managua, Nicaragua WRAM Boxing (William Ramirez) y Nica Boxing (Pablo Osunsa) regresaron el sábado por la noche con un entretenido evento de boxeo profesional (sin público) en el Gimnasio Nicarao en Managua, Nicaragua. El evento principal contó con el favorito local Keyvin Lara (28-3-1, 7 KOs) derrotando a Alexander Taylor (20-29-2, 7 KOs) por decisión unánime de ocho rounds. La pelea de peso súper gallo fue la primera para Lara en 2020, ya que busca volver a la disputa por el título mundial una vez más. Fue una muy buena actuación de Lara, quien combinó bien sus golpes, especialmente con el cuerpo. Al final, consiguió algunas buenas rondas de trabajo en el camino hacia la victoria. En otro combate el invicto súper prospecto de peso súper mosca Winston Guerrero (11-0, 8 KOs) deteuvo al compatriota Eduardo Tercero (7-3-1, 3 KOs) en el segundo round. Fue un gran avance para Guerrero que resistió la agresividad de Tercero desde el primer tound. Fue más de lo mismo por Tercero para comenzar el segundo round pero el muy tranquilo Guerrero nunca entró en pánico y respondió con un golpe al cuerpo doloroso colocado a tiempo que envió a Tercero a la lona donde permaneció y fue contado para no levantarse mas. Mas Resultados: Kevin Trana (9-2-2, 6 KOs) TKO 1 Harvy Calero (6-8-2, 1 KO) 6 rds superpeso

Ricardo Blandon (13-2-1NC, 8 KOs) KO 4 Ricardo Lopez (4-8 -2, 3 KOs) 6 rds súper gallo

Reyneris Guitierres (5-0, 1 KO) UD Natanael Rocha (4-6-1NC, 2 KOs) 4rds flyweight ligero

Haminton Blandon (2-0-1, 1 NC, 1 KO ) vs Kevin Rios (1-0-1, 1 KO) 4 rds peso gallo Resultados desde Kobe, Japón Tyson-Jones Jr tienen acuerdo para que no exista KO en la pelea

