Resultados desde Kobe, Japón Foto: Boxing Beat Por Joe Koizumi El veterano de 40 años, WBC # 7 / IBF # 14 Kenichi Horikawa (41-16, 14 KOs) adquirió el cinturón vacante de peso ligero OPBF cuando venció a Daiki Tomita (14-2, 5 KOs), 108, con una ráfaga de golpes y finalmente lo detuvo a los 1:47 del décimo round en un combate programado a doce rounds el sábado en Kobe, Japón. Horikawa siguió superando a Tomita, dieciocho años menor que él a los 22 años, desde el principio y acumuló puntos después del octavo en el sistema de puntuación abierto: 78-74 dos veces, 80-72. Su aceleración de una oleada tardía en la ronda fatal provocó la detención del tercer hombre, lo que hizo que el veterano ganara su cuarto cinturón además del título nacional japonés (dos veces) y la diadema ASPAC de la OMB (una vez). Promotor: Shinsei Promotions (a puerta cerrada en el Kobe Central Gymnasium). La AMB rendirá homenaje a Bob Arum Resultados desde Managua, Nicaragua

