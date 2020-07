Tyson-Jones Jr tienen acuerdo para que no exista KO en la pelea Gabriel F. Cordero Un choque sin golpe de nocaut. Este será el regreso de Mike Tyson al ring. La leyenda del boxeo de 54 años y su oponente de 51 años Roy Jones Jr. tienen un acuerdo que prohíbe la victoria por nocaut en la pelea de ocho rondas programada para el 12 de septiembre en Los Ángeles. – En esta pelea, el árbitro tendrá la autoridad para interrumpir la pelea si se desvía de los límites de una exhibición competitiva de boxeo – dijo la Comisión Atlética del Estado de California (CSAC) a Sky Sports, enfatizando que el juez puede intervenir si uno de los boxeadores busca el nocaut. CSAC también dijo que Tyson y Jones requerirán pasar exámenes médicos, un estándar para los boxeadores mayores de 40 años. Usar guantes de 12 onzas en el lugar de los 10 onzas usados ​​por profesionales. Mike Tyson tiene 50 victorias (44 por nocaut), seis derrotas y dos retiros en su registro. Roy Jones Jr., mientras tanto, tuvo 66 victorias (47 por nocaut) y nueve derrotas en su carrera. Ortiz busca a Danny García o Keith Thurman

