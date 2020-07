Ortiz busca a Danny García o Keith Thurman “Realmente no noté pelear sin fanáticos. Estuve muy concentrado en la pelea. Con o sin fanáticos es cómo entrenamos, así que no marcó la diferencia “, dijo el campeón de peso welter Gold de la AMB, Vergil Ortiz Jr. después de detener a Samuel Vargas en siete rounds el viernes por la noche. “Lo golpeé mucho en el cuerpo. No sé cómo no cayó. Estaba herido todo el tiempo, le pregunté. Sabía que era hora de sacarlo. Si hubiera pasado ocho rounds, le habría dolido más. Cuando tomo rounds así, trato de acostumbrarme al tiempo y pierdo algunos tiros. “Me gustaría pelear contra Danny García o Keith Thurman. Son buenos oponentes que puedo vencer. Quiero correr riesgos No estoy aquí para pelear fácilmente. Estoy en la división más difícil en el boxeo, así que cuando gane un título significará mucho más. “Contra un tipo así, un B + sólido. Fue el oponente más duro hasta la fecha. Mis manos recibieron una paliza golpeándolo todo el tiempo, así que cuando estén curadas volveré “. Resultados desde California

