Resultados desde California El regreso del boxeo profesional de clase mundial en el sur de California tuvo lugar el viernes por la noche en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio. El evento fue cerrado al público y a los medios. En el evento principal, el campeón welter Gold de la AMB, Vergil Ortiz Jr. (16-0, 16 KOs) defendió con éxito su título con un triunfo por TKO en el séptimo round sobre el difícil Samuel Vargas (31-6-2, 14 KOs). Ortiz favorito 100: 1 trabajó sobre Vargas desde el primer round. Vargas hizo un buen trabajo en el segundo round. Ortiz castigó a Vargas con grandes golpes después de eso. El árbitro Jack Reiss finalmente detuvo el combate a los 2:58 del septimo round. El peso mediano Shane Mosley Jr. (16-3, 9 KOs) logró una decisión unánime de ocho rounds sobre Jeremy Ramos (11-9, 4 KOs). Mosley venció con las tarjetas de 79-73, 80-72, 80-72. En un enfrentamiento por el título de peso mosca ligero de plata femenino del CMB, Seniesa “Superbad” Estrada (19-0, 8 KOs) necesitó solo 7 segundos para demoler a Miranda Adkins, sobreviviente de cáncer de 42 años (5-1, 5 KOs). El invicto súper gallo Héctor Valdez (13-0, 8 KOs) logro una decisión unánime de ocho rounds sobre Josue Morales (11-12-4, 1 KO). Las puntuaciones fueron 80-72, 80-72, 79-73. El prospecto invicto de peso welter Evan Sánchez (8-0, 6 KOs) venció con una decisión unánime de seis rounds sobre Issouf Kinda (18-5, 7 KOs). Un poco abajo en la cuarta ronda. Los puntajes fueron 59-54, 58-55, 60-53. Rungvisai-Ruenroeng por Matchroom Boxing YouTube desde Tailandia el 1 de Agosto

