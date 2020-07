Rungvisai-Ruenroeng por Matchroom Boxing YouTube desde Tailandia el 1 de Agosto Matchroom Boxing transmitirá en vivo el regreso al ring de los ex campeones mundiales Srisaket Sor Rungvisai y Amnat Ruenroeng el sábado 1 de agosto. La pelea programada a diez rounds en Tailandia se transmitirá a través del canal de YouTube de Matchroom. Los fanáticos de todo el mundo (excepto Tailandia, el Caribe y América Latina) podrán ver desde aproximadamente las 4:45 a.m. ET / 1: 45 a.m. PT el día de la pelea. Rungvisai cuenta con dos victorias impresionantes sobre Román González en los últimos años, más dos peleas cerradas contra Juan Francisco Estrada, que fueron un triunfo para cada uno. Ruenroeng, ex campeón mundial de la FIB, busca lograr tres victorias consecutivas y volver a poner su nombre firmemente en la contienda por el título. El promotor Eddie Hearn dijo: “Como si el 1 de agosto no pudiera crecer con el lanzamiento de Matchroom Fight Camp, el regreso del ex campeón mundial de peso súper mosca del WBC Rungvisai contra el ex campeón de la FIB 112 libras Ruenroeng ahora se mostrará en vivo en el Matchroom YouTube canal. “Es un pequeño calentamiento excelente a las 8.45 (hora del Reino Unido) de la mañana para lo que será un día muy emocionante para el mundo del boxeo. El próximo sábado se trata del regreso del boxeo. Los fanáticos del boxeo tendrán la oportunidad de ver una estrella libra por libra en Rungvisai antes de disfrutar de la noche de apertura de Fight Camp. “Juan Francisco Estrada peleará contra ‘Chocolatito’ después, estamos en el proceso de tratar de hacer esa pelea, probablemente para octubre en Estados Unidos. El ganador de esa pelea se enfrentará a Sor Rungvisai siempre que pase lo primero. Es una gran racha de peleas para esos tres y la división en sí. Somos muy afortunados de representar a esos tres grandes boxeadores “. Fallece el entrenador Nazim Richardson

