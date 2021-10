Resultados desde Liverpool El ex campeón mundial de peso súper welter de la OMB, Liam “Beefy” Smith (30-3-1, 17 KOs) detuvo al olímpico Anthony Fowler (15-2, 12 KOs) en el octavo round el sábado por la noche en el Echo Arena de Liverpool, Inglaterra. Smith derribó a Fowler en la quinta ronda y lo derribó nuevamente en la octava ronda para terminarlo. En una guerra total, el peso súper welter Troy Williamson (17-0-1, 13 KOs) anotó un espectacular KO en el décimo asalto sobre Ted Cheeseman (17-3-1, 10 KOs) para reclamar el título británico. La pelea terminó con un brutal gancho de izquierda. Jamie Mitchell (7-0-2, 4 KOs) superó por puntos a Shannon Courtenay (7-2, 3 KOs) en diez asaltos por decisión mayoritaria 97-93, 96-94, 95-95 para reclamar el título mundial vacante de peso gallo de la AMB. Courtenay perdió el título en la escala el viernes, explicando la situación en las redes sociales. “Estábamos en peso y listos para partir ayer y luego anoche, inesperadamente, comenzó mi ciclo menstrual, lo que por razones obvias hace que una mujer aumente de peso”. Resultados desde Alemania Kambosos: sigo concentrado

