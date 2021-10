Resultados desde Alemania En una eliminatoria de peso semipesado de la AMB, la AMB # 3 Dominic Bösel (32-2, 12 KOs) ganó una decisión dividida en doce asaltos sobre el clasificado AMB # 1 Robin Krasniqi (51-7, 19 KOs) el sábado por la noche en el GETEC Arena en Magdeburg, Alemania. Krasniqi sorprendentemente noqueó a Bösel en la tercera ronda de su pelea por el título interino de la AMB hace 12 meses, sin embargo, este fue más el asunto técnico que esperarías entre estos dos. Las puntuaciones fueron 115-114, 116-112 Bösel, 115-114 Krasniqi. La pelea también fue por el título de IBO. El invicto campeón nacional alemán de peso pesado Peter Kadiru (12-0, 6 KOs) venció con una decisión unánime en diez asaltos sobre Boris Estenfelder (11-3-1, 7 KOs). Las puntuaciones fueron 99-91, 98-92, 100-89. El peso crucero Roman Fress (14-0, 8 KOs) defendió su título Inter-Conti de la OMB con una decisión unánime de diez asaltos contra Luca D’Ortenzi (15-2, 4 KOs). Las puntuaciones fueron 95-94, 97-92, 97-92. Resultados desde Liverpool

