Kambosos: sigo concentrado Por Ray Wheatley – World of Boxing El contendiente de peso ligero obligatorio de la FIB, George Kambosos, todavía está enfocado en derrotar al campeón indiscutido de peso ligero Teofimo López después de que cinco fechas para su enfrentamiento no se concretaron por una razón u otra. Matchroom ahora promoverá la pelea en algún momento de noviembre. “El mundo del box puede ver que Kambosos es un hombre de honor, esto se trata de un legado para mí, no de dinero”, dijo Kambosos al Sun-Herald. “Me mantuve firme, mi equipo se mantuvo firme. Esta pelea debe suceder. No quiero más fechas diferentes, no más juegos. El mundo puede ver quién se mantuvo firme entre López y yo ”. Añadió: “Todo sucede por una razón. Triller tuvo tantas oportunidades de hacerlo, tantas citas. No solo yo, sino todo el mundo del boxeo estaba harto y cansado. Lo intentaron, pero llegó un punto en el que López y yo somos luchadores, queremos pelear. “Estoy muy concentrado, mi visión de túnel es inquebrantable. No veo cómo me gana este chico. No puede vencerme “. El excampeón Miguel Ángel González esta en recuperacion

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.