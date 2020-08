Resultados desde Kissimmee, Florida El ex retador al título mundial Axel “El Mini” Aragon Vega (14-3-1, 8 KOs) venció con una decisión unánime en diez rounds sobre el dos veces retador al título mundial Saul “Baby” Juarez (25-12-2, 13 KOs) en una batalla de peso minimosca por el título de Fedecentro de la AMB el viernes por la noche en un estudio en el Centro de Eventos Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. Aragón fue el pegador mucho más duro y sacudió al lento Juárez temprano y con frecuencia. Juárez lo hizo mejor en la segunda mitad de la pelea después de que Aragón se desaceleró, pero al final fue 98-92, 100-90, 100-90. El evento co-estelar de la noche contó con un choque de pesos pluma cuando Henry “Moncho” Lebron (12-0 9 KO’s) vencio al ex Olímpico Ecuatoriano Luis Porozo (15-3 8 KO’s) por una decisión unánime en 8 rounds. Lebron dictó el ritmo desde el principio, pero un choque de cabezas en el 4to ralentizó las cosas para el zurdo Puertorriqueño. A pesar del corte, Lebron mostró sus habilidades superiores durante la pelea, pasó al control el resto de la noche y mejoró su récord a 13 victorias. En una pelea de peso súper pluma a 6 rounds, Ofacio Falcon (3-0 3 KO’s) de Bronx, NY tuvo que conformarse con su victoria por decisión, yendo a la distancia en una pelea muy competitiva contra Nelson Colon (4-2) de Aibonito, PR. La pelea podría haber ido de cualquier manera, pero Falcon hizo lo suficiente para convencer al juez de que se saliera con una decisión dividida con puntajes de 58-56,58-56,57-57. El destacado Amateur Puertorriqueño y reciente fichaje de Top Rank, Omar Rosario (1-0), obtuvo la primera victoria de su carrera contra Solon Staley (1-2-1). Rosario lució impresionante en la pelea ganando cada round de manera dominante. En otros resultados, Andy Domínguez (1-0) ganó su primer combate profesional contra Jonathan Correa (0-1) de Puerto Rico. En una batalla de invicto, Alex Vargas (6-0) mantuvo su récord de invicto derrotando a Chauncey Grace (6-1) en 6 rounds. Resultados desde Sonora, Mexico Sergio Martínez con 45 años gana en su regreso después de 6 años

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.