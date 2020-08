Sergio Martínez con 45 años gana en su regreso después de 6 años El Argentino ex campeón mundial de peso mediano del WBC, Sergio “Maravilla” Martínez regresó al ring por primera vez en seis años el viernes por la noche en Torrelavega, España. Martínez (52-2-2, 29 KOs) anotó un nocaut técnico en el séptimo round sobre José Miguel Fandino (15-7, 8 KOs). Sergio, de 45 años, presionó la acción y derribó a Fandino en el sexto round con una serie de golpes. Martínez continuó golpeando a Fandino por el resto del round. En el séptimo round, Martínez derribó a Fandino con un golpe al cuerpo para terminarlo. En su pelea anterior contra Miguel Cotto en 2014, Martínez sufrió una grave lesión en la rodilla, pero dijo que después de todo este tiempo libre se siente muy bien. El peso mediano junior # 8 de la OMB Sergio “El Niño” García (32-0, 13 KOs) venció mediante una decisión unánime de diez rounds bien recibida sobre el Pablo Mendoza (9-5, 9 KOs). Las puntuaciones fueron 98-92, 98-93, 99-92. El ex campeón mundial de la FIB y actual peso súper gallo # 15 del WBC, Kiko Martínez (40-9-2, 28 KOs) salió victorioso cuando Noe Martinez Raygoza (23-10-2, 10 KOs) no salió en el tercer round. El invicto peso superpluma Bernard Angelo Torres (12-0, 5 KOs) superó en puntos al oficial Alexander Cazares (16-11, 7 KOs) en ocho rounds. No se anunciaron puntuaciones. La puntuación remota del WBC se utilizará este fin de semana

