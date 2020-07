Resultados desde Japon Por Joe Koizumi El campeón de peso pluma de la OPBF, Satoshi Shimizu (9-1, 9 KOs), 126, golpeó con éxito su cinturón cuando detuvo al # 14 Kyohei Tonomoto (9-3-1, 4 KOs), a los 2:10 del séptimo round en un combate programado a doce rondas el jueves en Tokio, Japón. El alargado zurdo de 5’10.5 “, Shimizu, medallista de bronce Olímpico de 2012 que perdió por decisión 20-11 ante el eventual medallista de oro Luke Campbell en la semifinal después de derrotar a Isaac Dogboe en la primera pelea en Londres, comprometió al Remite dos veces en la apertura de la sesión. Luego lo combino con fuerza, y fue Shimizu quien tuvo la iniciativa tan obviamente que el tercer hombre intervino correctamente para salvar al perdedor de un castigo adicional en la séptima ronda. Shimizu logró su quinta defensa del cinturón OPBF al anotar una victoria de regreso después de sufrir su primera derrota a manos del filipino Joe Noynay en busca de su cinturón de peso pluma de la OMB Asia Pacífico en julio pasado. Esta fue su primera aparición desde entonces. El no favorito Daishi Nagata (15-2-1, 6 KOs), sorprendentemente capturado el campeonato japonés de las 140 libras cuando destronó al campeón defensor y clasificado de la OMB # 15 previamente invicto Koki Inoue (15-1, 12 KOs), luego que el árbitro Someya detuvo el combate a las 2:17 del séptimo round en una pelea programada a diez rondas. Koki, el primo de Naoya Inoue, supercampeón de la AMB / FIB, era un favorito prohibitivo, pero no era fuerte ni rápido, como siempre, solo para permitir que Nagata tenga la ventaja en la primera mitad. El retador abrió una herida sobre el ojo derecho del campeón en una pelea de zurdos. Los recuentos provisionales afectados a Nagata por delante en puntos hasta el quinto round: 49-46, 48-47 dos veces. Inoue, en el sexto round, seleccionado su represalia, pero Nagata se defendió con su determinado ataque de dos puños. El ojo derecho del campeón se hinchó tanto y casi se cerró a medida que avanza la competencia y el médico de primera fila examinó el ojo del tercer hombre y luego la detuvo debido a su consejo. Para Misako Gym, Nagata es el sexto campeón nacional y / o regional actual en su haber. Fue un espectáculo a puerta cerrada presentado por Ohashi Promociones. Boxeo con Fanáticos en Dinamarca el 26 de septiembre

