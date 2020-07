Luto en el Boxeo:Fallece Travell Mazion en accidente en Texas Por.Gabriel F. Cordero Desafortunadamente en un accidente automovilístico en Austin, Texas,en la noche de este miércoles pasado ha fallecido Travell Mazion, un estelar Estadounidense prospecto de peso superwelter de 24 años.. Dos personas más resultaron heridas pero las autoridades del condado de Austin-Travis no dieron a conocer el nombre de las víctimas, fueron los familiares de Travell Mazion quienes confirmaron su muerte Mazion estaba próximo a cumplir 25 años y era profesional desde 2013 con un récord profesional de 17 victorias, 13 de ellas por nocaut, sin empates ni derrotas y era promovido por Golden Boy Promotions. Travell Mazion había subido al ring por ultima vez el 11 de enero de este año, ante Fernando Castañeda en Alamodome, San Antonio. Resultados desde Japon

