Resultados desde Las Vegas El peso ligero Félix “El Diamante” Verdejo (27-1, 17, KOs) ganó por KO en el primer round contra el invicto Will Madera (15-1-3, 8 KOs) el jueves por la noche dentro de “The Bubble” en el MGM Grand en Las Las Vegas una andanada de golpes terminó con Madera. El tiempo era 2:59. “Estoy orgulloso del trabajo que hice con mi entrenador, Ismael Salas. El trabajo duro está dando sus frutos ”, dijo Verdejo. “Madera es un buen boxeador, pero cuando lo lastimé, supe que podía acabar con él. En cuanto a lo que sigue, Vasiliy Lomachenko es el mejor boxeador de peso ligero. Tenemos asuntos pendientes de cuando me ganó en los Juegos Olímpicos. Esa es la pelea que finalmente quiero “. El invicto peso pesado Jared “The Real Big Baby” Anderson (5-0, 5 KOs) logro un triunfo con un nocaut en el primer round contra Héctor Pérez (7-3, 3 KOs). Anderson tardó 105 segundos en sacar a Pérez con un derechazo directo y registrar su cuarto triunfo por nocaut en el primer round en cinco peleas. “¡Eso fue demasiado rápido!” dijo Anderson después. “Lo saqué de allí e implementé lo que he estado trabajando en el gimnasio … después de golpearlo con la mano derecha, supe que todo había terminado. No podía tomar mi poder. “Quiero regresar lo antes posible. Lo dejo en manos de mi promotor, pero cuando me den una cita, estaré listo. No importa a quién pongan delante de mí. Cualquiera de estos tipos que han peleado en la ‘Burbuja’, pelearé con ellos ”. El invicto peso pluma Martino Jules (10-0, 2 KOs) venció con una decisión mayoritaria de ocho rounds, Aleem Jumakhonov (8-3-2, 4 KOs). Los puntajes fueron 76-76, 78-74, 78-74. El peso ligero Kenny Davis Jr. (3-2-1, 0 KOs) ganó una decisión mayoritaria de cuatro rounds sobre Eduardo Sánchez (2-3, 0 KOs) Davis envio a la lona a Sánchez con un golpe al cuerpo al final del tercer round y luego lo golpeó cuando estaba caído (lo que recibió una advertencia). Davis dedujo un punto por perder su protector bucal en el cuarto round. 37-37, 38-36, 38-36. Anuncian Torneo en el Peso Mediano en Ucrania Luto en el Boxeo:Fallece Travell Mazion en accidente en Texas

