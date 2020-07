Anuncian Torneo en el Peso Mediano en Ucrania Por Gabriel F. Cordero La nueva compañía de promoción Ucraniana, Top Boxing Generation anunció la fecha de su próximo torneo, que se celebrará el 8 de agosto en el Kiev Caribbean Club. Este será el próximo show de la serie de torneos “Champion Only One”, que esta vez se llevará a cabo en el peso medio. Antes de esto, en febrero de este año, TBG realizo un torneo de peso welter similar con ocho participantes cuyo ganador fue Ruslan Belinsky. Piden justicia para ex campeona mundial Dahiana Santana en República Dominicana Resultados desde Las Vegas

