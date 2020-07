Boxeo con Fanáticos en Dinamarca el 26 de septiembre La campeona súper gallo de la OMB, Dina Thorslund (14-0, 6 KOs) defenderá su título contra la ex campeona mundial Nina Radovanovic (14-3, 3 KOs) cuando el boxeo con público regrese a Dinamarca el 26 de septiembre en el Parque Struer Energi. “Estamos encantados de traer el boxeo a Dinamarca”, dijo la promotora Nisse Sauerland. “A la luz de la pandemia de Covid-19, por supuesto tomaremos todas las precauciones necesarias para la seguridad de los espectadores, combatientes y funcionarios. Trabajaremos estrechamente con la Federación Danesa de Boxeo Profesional y continuaremos siguiendo las últimas orientaciones y consejos de las autoridades danesas “. WBC nombra campeon honorario a niño que salvo a su hermana

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.