WBC nombra campeon honorario a niño que salvo a su hermana El 9 de julio Bridger Walker, de 6 años, protegido a su hermana menor del ataque de un perro de los vecinos y sufrió graves lesiones en el rostro, que requirió un primer momento 90 puntos de sutura en Wyoming, Estados Unidos. La historia se ha conocido en las redes sociales mostrando la valentía del niño convirtiéndolo en héroe tras ser mordido varias veces en la cara y en la cabeza por lo que un cirujano plástico realizado 90 puntos en el rostro el día del accidente. “Amamos a nuestro valiente y queremos que todos los demás superhéroes sepan sobre este último héroe que se unió a sus filas”. El niño tiene un cinturón de campeonato mundial. Boxeo con Fanáticos en Dinamarca el 26 de septiembre Ex campeón mundial Bernard Dunne dará una conferencia sobre igualdad de género

