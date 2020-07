Ex campeón mundial Bernard Dunne dará una conferencia sobre igualdad de género El Irlandés ex campeón mundial de peso súper gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Bernard Dunne será uno de los oradores en la charla en línea sobre igualdad de género organizada por la Federación Olímpica de Irlanda (IOF). Dunne se unirá a una serie de leyendas, personas influyentes y personalidades del deporte irlandés en una charla que tiene como objetivo crear conciencia sobre la igualdad de género y los derechos de todos los que pertenecen a nuestro deporte y la sociedad. El evento estaba programado inicialmente para marzo, pero tuvo que posponerse debido a la pandemia. Ahora se llevará a cabo de forma remota y constará de cuatro sesiones que tendrán lugar todos los miércoles. Dunne fue campeón en 2009, cuando venció al Panameño Ricardo Córdoba por TKO en Dublín. Se retiró con un récord de 28 victorias, 2 derrotas y 15 KOs. Kevin Lerena: el mejor boxeador de Sudáfrica en la actualidad

