Kevin Lerena: el mejor boxeador de Sudáfrica en la actualidad Por Ron Jackson El campeón de peso crucero IBO Kevin “Two Guns” Lerena tiene una fuerte responsabilidad de ser el mejor boxeador de Sudáfrica en la actualidad, después de hacer un récord de seis defensas exitosas de su cinturón de IBO. El único otro peso crucero sudafricano en sostener el cinturón de IBO fue Sebastiaan Rothmann, quien ganó el cinturón en octubre de 2002 y después de hacer una defensa exitosa perdió el cinturón en febrero de 2004. Sin embargo, Thabiso Mchunu 22-5; 13 de KwaZulu-Natal posiblemente cuestionara la afirmación de que Lerena es el mejor crucero de Sudáfrica. Mchunu, de 32 años, que también pelea desde la posición zurda, ganó los títulos sudafricano, de la Unión Africana de Boxeo, de la Federación Norteamericana de Boxeo y del CMB Silver. Mchunu está clasificado en el No. 1 por el WBC y en el No. 9 por la WBO. No figura en la clasificación de la AMB y la FIB. Con el costo del rand frente al dólar y la libra, las peleas por el título de la organización principal en Sudáfrica son demasiado costosas, por lo que un enfrentamiento entre Lerena y Mchunu, que está clasificado en el número 2 por el IBO, por el cinturón de IBO sería una gran atracción. La primera pelea por el título de peso crucero sudafricano, conocida como peso pesado junior en Sudáfrica, tuvo lugar el 31 de octubre de 1988 cuando Freddie Rafferty detuvo a Gideon Hlongwa en tres rondas para la división recién creada. Lerena, nacida en Johannesburgo el 5 de mayo de 1992, forma parte de la conocida familia de carreras de caballos y es una médica táctica en el área de Johannesburgo. Al no haber luchado nunca como aficionado, Lerena hizo su debut profesional el 30 de noviembre de 2011 con una victoria por nocaut en el segundo asalto sobre Justice Siliga en Emperors Palace, cerca de Kempton Park, donde ha tenido el 70% de sus peleas. Boxeando desde la posición zurda, ganó sus siguientes diez peleas con estilo, siete de las cuales llegaron a la distancia, lo que incluyó ganar el cinturón vacante de peso crucero WBF África con una victoria técnica por nocaut técnico en la segunda ronda sobre Ibrahim Labaran y el título vacante de peso crucero WBC Youth Silver en un segundo ronda eliminatoria. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2014 contra viento y marea, fue superado en diez rondas por el más experimentado Johnny Muller (16-4-2). La decisión fue unánime con puntajes de 98-92 y 97-93 dos veces. Después de este revés, tuvo una pelea entretenida contra Igor Pylypenko (4-19-2) en Copenhague, Dinamarca, ganando en puntos en seis rondas con amplios márgenes, antes de pelear en el Emperors Palace, su lugar favorito, para ganar el título de peso crucero sudafricano en Una decisión unánime de 12 puntos sobre Deon Coetzee el 30 de julio de 2015. El 24 de abril de 2016 se vengó de que Johnny Muller ganara en un paro en la décima ronda para retener el título sudafricano y ganar el título vacante de peso crucero panafricano de la AMB. Luego, obtuvo victorias sobre Roberto Feliciano (decisión unánime de diez asaltos) y Micki Nielsen (decisión mayoritaria de diez) en el torneo Super 4 en el Palacio de los Emperadores. En un concurso muy reñido el 9 de septiembre de 2017, venció a Youri Kayembre Kalenga (23-3) de la República Democrática del Congo en una decisión dividida de ganar el cinturón vacante de peso crucero IBO. Desde que ganó el cinturón, Lerena ha estado en buena forma haciendo defensas exitosas del cinturón contra Roman Golovashchenko (ud 12), Dmytro Kucher (ud 12), Artur Mann (tko 4), Vasil Ducar (ud 12), Sefer Seferi (tko 3). ) y First Arslan (tko 6) en su última defensa el 28 de febrero de este año, para llevar su récord a 25-1; 12. Ahora se le ha presentado el prestigioso anillo IBO Championship. Lerena, magníficamente condicionada, entrenada y dirigida por el ex luchador Peter Smith, es uno de los atletas mejor condicionados y, en esta etapa, se ha quedado sin oponentes que defienden su cinturón de IBO. Lerena está altamente clasificado por tres organizaciones principales, en el No. 2 (WBA), No. 3 (IBF) y en el No. 6 por el WBC. No está en la lista de la OMB. Hay grandes peleas para él contra el súper campeón de la AMB, Arsen Goulamirian (Francia), el campeón secundario de la AMB, Beibut Shumenov (Kazajstán), el campeón interino de la AMB Ryad Merhy (Costa de Marfil), el campeón de la FIB Yuniel Dorticos (Cuba) y el CMB Porta cinturón Ilungu Makabu (RDC). El título de la OMB está vacante. Sin embargo, Lerena tendría que viajar al extranjero para encontrarse con cualquiera de los campeones antes mencionados. Luis Nery no ha renunciado al peso gallo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.