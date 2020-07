Luis Nery no ha renunciado al peso gallo Se ha confirmado que el invicto ex campeón mundial Luis “Pantera” Nery peleará con Aaron Alameda (25-0,13 KOs) en 122 libras el 29 de agosto en un sitio por determinar en los Estados Unidos pero Nery todavía no se ha rendido en la división de peso gallo, donde ha tenido dos faltas de alto perfil al llegar al límite de peso gallo. “Me veo con los cuatro títulos (WBC/ AMB / FIB / OMB) en peso gallo y en peso supergallo”, proclamó Nery, que todavía tiene solo 25 años. “Es mi meta a mediano plazo. Tengo el talento y hay tiempo para lograrlo ”. Nery fue despojado del título de peso gallo del WBC cuando perdió peso para su pelea de febrero de 2018 con Shinsuke Yamanaka, mostrando cinco libras de peso. Luego perdió peso para un choque de peso gallo de noviembre de 2019 contra Emmanuel Rodríguez en la cartelera de Wilder-Ortiz 2. Kevin Lerena: el mejor boxeador de Sudáfrica en la actualidad Feigenbutz regresa el 28 de agosto

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.