Feigenbutz regresa el 28 de agosto El ex campeón mundial de peso súper mediano de la AMB Vincent Feigenbutz (31-3, 28 KOs) pasará al peso mediano para enfrentarse a Jama Saidi (17-1, 7 KOs) por el cinturón Intercontinental de la FIB en el evento del 28 de agosto en Havel Studios en Berlín, Alemania . En su última pelea en febrero, Feigenbutz fue vencido por el campeón súper mediano de la FIB Caleb Plant en diez rounds. El evento también presenta el choque previamente anunciado entre el ex campeón súper welter de la AMB Jack Culcay y el invicto Abass Baraou. Luis Nery no ha renunciado al peso gallo Arum espera realizar Herring-Frampton

