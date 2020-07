Arum espera realizar Herring-Frampton El promotor del Salón de la Fama Bob Arum dice que está trabajando en un enfrentamiento por el título mundial entre el campeón mundial junior ligero de la OMB, Jamel Herring, y el ex campeón mundial Carl Frampton, siempre que superen las peleas provisionales. Top Rank intentará por tercera vez organizar un enfrentamiento entre Herring y Jonathan Oquendo el próximo mes. Los primeros dos intentos fueron descartados debido a que Herring falló dos veces la prueba de coronavirus. “Nos entristeció mucho cuando Jamel Herring dio positivo por COVID-19”, dijo Arum a través de Twitter. “No solo esperamos que regrese al ring en agosto, sino también a Carl Frampton. Si ambos salen victoriosos, intentaremos unirlos entre sí en el cuarto trimestre de 2020 “. Feigenbutz regresa el 28 de agosto Campeones Vargas y Martínez en ¨Martes de Café¨ del WBC

