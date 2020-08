Resultados desde Japón Por Joe Koizumi

Fotografías de Naoki Fukuda El prometedor campeón Japonés de peso pluma WBC # 8 / IBF # 13 Ryo Sagawa (10-1, 5 KOs) mantuvo de manera impresionante su cinturón nacional cuando venció al zurdo # 9 Yuri Takemoto (8-2-1, 4 KOs) el ganador del torneo Novice King del año pasado, y lo terminó a los 2:09 del sexto round en un combate programado a diez rounds el jueves en Tokio, Japón.



Sagawa, haciendo su segunda defensa, tuvo la ventaja, liderando en puntos después del quinto en el sistema de puntuación abierto: 48-47 dos veces, 49-46. El sexto fue testigo de que Sagawa, anteriormente una estrella amateur, aceleraba su ataque para lastimarlo con fuertes golpes al cuerpo, derribándolo por completo. Sagawa se proyecto al vencer al ex retador mundial Ryo Matsumoto a través de un TKO en 2018, y Sagawa luego venció a Reiya Abe en los puntos para adquirir el cinturón nacional vacante en septiembre pasado. Sagawa, dos años mayor que él a los 26, es un golpeador con velocidad y habilidades que lo convierten en un fuerte prospecto del boxeo Japones. Asistencia: 385 (bajo la regulación de distanciamiento social de la JBC en el Korakuen Hall) Promotor: Misako Promociones Canelo Álvarez no peleará el 12 de Septiembre

