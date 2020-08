Entregan Premios Héroes de la Humanidad en la Convención 58 del WBC En el marco de la convención 58 del Consejo Mundial de Boxeo, que se lleva a cabo de forma virtual, el organismo reconoció a los primeros “Héroes por la Humanidad”, que han hecho frente valientemente a la pandemia del coronavirus con sus diferentes acciones. El programa WBC Cares, dirigido por Jill Diamond y por Christiane Manzur en México, condecoró a 7 de sus más grandes héroes con una medalla especial: Sylvia Steward-Williams, hija del entrenador Emmanuel Steward, quien, a pesar de su pérdida personal, trabajó diligentemente en una sala de Covid. El Dr. Albert Campanna, quien fue sometido a una cirugía de corazón, además de un tratamiento y cirugía por cáncer, y con la determinación de un campeón mundial del WBC, peleó y se recuperó de sus diagnósticos y continuó el tratamiento. Regresó a trabajar como médico y cuando llegó la pandemia, a pesar del riesgo, volvió a trabajar y falleció. El terapeuta Bob Newman, quien durante la pandemia trabaja turnos de 12 horas. El anestesiólogo y cirujano Dr. Héctor Rascón Márquez, quien durante la pandemia se ofreció como voluntario y él mismo se infectó. El Dr. Nitin Sethi, quien, desde el primer día, dentro o fuera del hospital, ayudó a muchos de los infectados y sus familias a sobrellevar la pérdida. El Dr. Ricardo Monreal, quien está en Hermosillo luchando en el frente contra la pandemia. Jade Bhakdibhumi, directora de WBC Youth Cares en Tailandia. El campeón mundial de superwelter Javier Castillejo, quien visitó hogares para llevar mensaje de aliento y entrega de alimentos para muchas familias. El Dr. Lorenzo Soberanes, miembro del Comité Médico del WBC. Resultados desde Japón

