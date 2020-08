Benavidez pierde el título mundial del WBC en el pesaje El campeón mundial de peso súper mediano del WBC, David Benavidez, perdió su título en la báscula el viernes en el Mohegan Sun en Uncasville, CT. “El Bandera Roja” pesó 170.8, 2.8 libras por encima del límite de la división. Roamer Angulo pesó 167,6. La pelea continuará con solo Angulo elegible para ganar el título. Benavidez no intentó perder el exceso de peso. En la co-estelar, Rolando Romero 134.8 y Jackson Marinez 135 estaban ambos en el peso para su choque por el título interino de peso ligero de la AMB. Entregan Premios Héroes de la Humanidad en la Convención 58 del WBC

