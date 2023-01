Resultados desde Inglewood, California El peso welter n.° 3 de la OMB Alexis “Lex” Rocha (22-1, 14 KOs) noqueó al difunto suplente George “Red Tiger” Ashie (33-6-1, 25 KOs) en la séptima ronda el sábado por la noche, encabezando el evento de boxeo inaugural en el Teatro YouTube en Inglewood, California. Rocha derribó a Ashie con fuerza con un gancho de derecha al final de la tercera ronda. Rocha fue cortado sobre el ojo izquierdo por un choque de cabezas en la sexta ronda. Rocha derribó a Ashie con otro gancho de derecha en la séptima ronda. El tiempo era 2:08. Una pelea entretenida ya que Ashie, quien normalmente pelea en el peso welter jr, estaba más que dispuesto a intercambiar. Rocha retuvo el título NABO. El invicto peso ligero número 10 de la AMB, Floyd “Kid Austin” Schofield (13-0, 10 KOs) superó por puntos a Alberto Mercado (17-5-1, 4 KOs) en diez asaltos para reclamar el título internacional vacante de la AMB. Schofield, de 20 años, derribó a Mercado en la segunda ronda en camino a una decisión unánime de 100-89 3x. Mercado estuvo en modo de supervivencia durante gran parte de la pelea. El súper mediano Bektemir “The Bully” Melikuziev (11-1, 9 KOs) venció a Ulises Sierra (17-3-2, 10 KOs) en tres asaltos de un solo lado. Melikuziev derribó a Sierra dos veces con golpes al cuerpo en la tercera ronda para terminarlo. El tiempo era 2:59. En una eliminatoria de peso mínimo de la OMB de Puerto Rico vs. México, el #2 clasificado Oscar “El Pupilo” Collazo (6-0, 4 KOs) noqueó brutalmente al #3 Yudel “El Guerrerito” Reyes (15-2, 5 KOs) para ganar un oportunidad por el título mundial ante el campeón de la OMB, Melvin Jerusalem. Collazo derribó a Reyes dos veces en la quinta ronda para terminarlo. El tiempo era 2:59. Beterbiev apunta a la unificación con Bivol Beterbiev vence a Yarde y retiene titulos WBC, OMB y FIB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.