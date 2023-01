Beterbiev vence a Yarde y retiene titulos WBC, OMB y FIB En una guerra, el campeón de peso semipesado del WBC, la OMB y la FIB Artur Beterbiev (19-0, 19 KOs), el único campeón mundial de boxeo con un índice de nocaut del 100%, detuvo a Anthony “La Bestia del Este” Yarde (23-3, 22 KOs) en el octavo round el sábado por la noche en el OVO Arena de Londres. Yarde tuvo un buen comienzo pero también gastó mucha energía. En la tercera ronda, Beterbiev comenzó a conectar grandes tiros. Ambos intercambiaron bombas en la cuarta ronda con Beterbiev sacando lo mejor de él. Más acción bidireccional en la quinta ronda. Yarde conectó una gran mano derecha, luego Beterbiev conectó con una serie de golpes al final de la ronda. Para el sexto round, ambos luchadores fueron cortados. La sangre pareció inspirar a Yarde. Acción feroz en la séptima ronda. El final llegó en el octavo asalto cuando Beterbiev sacudió a Yarde con la mano derecha y luego lo derribó con el mismo golpe. Yarde estaba herido y luchó por ponerse de pie. La pelea se reanudó brevemente y luego se detuvo. El tiempo era 2:01. Yarde estaba adelante en dos cartas al entrar en la fatídica octava ronda. Las puntuaciones fueron 68-65, 67-66 Yarde, 67-66 Beterbiev. Resultados desde Inglewood, California Dalakian vence a Jiménez y retiene título AMB en Londres Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.