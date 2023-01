Dalakian vence a Jiménez y retiene título AMB en Londres El actual campeón de peso mosca de la AMB Artem Dalakian (22-0, 15 KOs), haciendo su sexta defensa, anotó una controvertida decisión unánime en doce asaltos sobre David “Medallita” Jiménez (12-1, 9 KOs) el sábado por la noche en el OVO Arena de Londres. Jiménez presionó la acción mientras que Dalakian, de 35 años, peleó principalmente con el pie trasero y estaba preocupado por la agresión de Jiménez. Las puntuaciones fueron 115-113, 115-113, 116-112 para Dalakian. Jiménez intentaba convertirse en el segundo campeón de boxeo masculino del país de Costa Rica tras Bryan Vasquez que fue campeón mundial interino de la WBA. Beterbiev vence a Yarde y retiene titulos WBC, OMB y FIB Maderna vence a Itauna por título Internacional del WBC en Londres Like this: Like Loading...

