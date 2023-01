Maderna vence a Itauna por título Internacional del WBC en Londres El peso semipesado Ezequiel Osvaldo “El Olympico” Maderna (29-10, 18 KOs) noqueó al prospecto previamente invicto Karol Itauma (9-1, 7 KOs) en un choque por el cinturón vacante WBC International el sábado por la noche en el OVO Arena de Londres. Maderna uso bien su mano derecha y colocó en la lona a Itauma para el conteo total en el quinto round. El tiempo era 1:04. El peso crucero de 6’7 Tommy Fletcher (4-0, 3 KO) se vio obligado a ir a la distancia de seis asaltos contra Darryl Sharp de 5’8 (7-97-1, 1 KO). Sharp, con mentalidad de supervivencia, se burló de Fletcher durante todo el camino en una pelea aburrida. Puntuación: 60-64. El peso pesado debutante profesional Moses Itauma, hermano de Karol Itauma, necesitó solo 23 segundos para aniquilar a Marcel Bode (2-2, 1 KO). Bode en realidad tenía la guardia en alto y fue noqueado a través de su defensa con sus guantes. Dalakian vence a Jiménez y retiene título AMB en Londres Ex campeón Chihuas Rodríguez con triunfo en Nuevo León Like this: Like Loading...

